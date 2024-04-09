Подмосковье 09 апреля 2024, 20:04 Памятную табличку бойцу СВО Владимиру Гридунову открыли в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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В Балашихе открыли мемориальную доску участнику специальной военной операции Владимиру Гридунову. Ее установили на фасаде дома № 2 в микрорайоне Южное Кучино, в котором жил боец.

Церемонию открытия провели в день годовщины гибели Владимира, это случилось ровно год назад.

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Родился Владимир Гридунов в Балашихе, учился в школе № 8 в микрорайоне Южное Кучино, срочную службу не проходил, на гражданке занимался ремонтом электродвигателей. Когда началась специальная военная операция, отправился туда добровольцем. Трудилсятам водителем минометной установки. Погиб под Луганском.

На церемонии открытия памятной доски присутствовала мама бойца. Светлане Гридуновой передали орден Мужества, которым Владимир награжден посмертно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье расширили меры поддержки для участников спецоперации.

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