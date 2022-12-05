Подмосковье 05 декабря 2022, 15:21 Памятную стелу в честь героев Великой Отечественной войны открыли в селе Осташево

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По всей стране 5 декабря отмечается один из Дней воинской славы России. В эту дату в селе Осташево в Волоколамске состоялось торжественное открытие памятной стелы. Селу ранее присвоили почетное звание «Населенный пункт воинской доблести». Именно в этот день в 1941 году началось контрнаступление советской армии в битве под Москвой, которое стало переломным моментом не только в ходе Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны.

«Село Осташево имеет многовековую историю, связанную с защитой Отечества. Начиная с 16 века, заканчивая Великой Отечественной войной, когда осташевцы и жители окрестных деревень приняли непосредственное участие в оборонительных боях за Москву. Установленная стела станет символом доблести и героизма наших защитников. Пусть подвиг солдат навсегда будет примером мужества, храбрости и любви к своей стране», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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В военные годы жители села активно были заняты в строительстве оборонительных сооружений, они уходили защищать российскую столицу и принимали участие в других важных боях на территории всей нашей страны. Сам район оборонялся силами армии Рокосовского и 316-й стрелковой дивизии Панфилова. На территории Осташевского района работали сразу три отряда партизан, создавались различные патриотические подпольные организации. Многие жители получили памятные медали, некоторым из них награды присудили уже посмертно. Как отдельно подчеркнули в Министерстве благоустройства, эта стела стала уже третьей, которую установили в Волоколамском округе только с начала этого года.

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