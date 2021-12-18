Памятную стелу «Город трудовой доблести» открыли в Коломне. Почетное звание присвоено городу по инициативе партии «Единая Россия». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 20 мая 2021 года.

Стелу возвели в центре города у входа в Мемориальный парк. Она знаменует дань памяти трудовому подвигу горожан во время Великой Отечественной войны. В церемонии открытия памятника принял участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Символично, что открытие стелы пришлось на дни декабря, когда мы отмечаем 80-летие контрнаступления под Москвой, потому что Коломна внесла неоценимый вклад в эти события, участвуя в строительстве оборонных сооружений на линии фронта. И сегодня мы можем точно сказать, что Коломна — жемчужина Подмосковья. Это культурный, исторический и промышленный центр Подмосковья. Здесь сохраняются и приумножаются традиции, благодаря людям, которые живут и трудятся в этом уникальном старинном городе», — сказал депутат.

Во время войны предприятия города в короткие сроки были перестроены на производство вооружения. Орденами и медалями награждены более пяти тысяч жителей Коломны.

«Наша задача сохранить и передать будущим поколениям память о подвиге наших земляков и на их примере воспитывать нашу молодежь», — подчеркнул глава городского округа Александр Гречищев.

Звание «Город трудовой доблести» учреждено в 2020 году по инициативе «Единой России». Оно присваивается городу Российской Федерации, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.