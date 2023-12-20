Подмосковье 20 декабря 2023, 12:11 Памятную доску в честь спасателя Олега Калмыкова открыли в Балашихе Телеканал «360»

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Мемориальную табличку установили на фасаде пожарно-спасательной части в Балашихе, где служил Олег Калмыков. Он погиб при разборе завалов после взрыва бытового газа в доме № 10 на Октябрьской улице.

После взрыва газа спасатели разбирали завалы, чтобы найти под ними женщину с ребенком, которые звали на помощь. Но произошло повторное обрушение, которое унесло жизни двух спасателей Олега Калмыкова и Магомеда Нальгиева.

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Память спасателей почтили родственники, коллеги и глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

«Профессия спасателя была его. Во всем помогал всем. Все время мне говорил, что в машине должна быть аптечка, чтобы могла другим помочь. Когда произошел взрыв в Балашихе, я понимала, что его смена. Олегу опять помогать людям. Через два часа сообщили, что он погиб. У меня не было слов, я не понимала, как такое могло произойти», — сказала мама Олега Инна Калмыкова.

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У Олега Калмыкова остались родители, супруга и трое детей.

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