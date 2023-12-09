Подмосковье 09 декабря 2023, 10:30 Памятную доску в честь погибшего в зоне СВО Дмитрия Зернова установили в Видном

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В Видном в преддверии Дня героев Отечества на фасаде спортивного клуба «Орленок» открыли мемориальную доску в честь Дмитрия Зернова. Он погиб 23 июля при исполнении служебного долга в зоне спецоперации.

На фронте Зернов взял себе позывной Учитель, так как вся его мирная жизнь до участия в СВО была связана с работой с детьми.

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С ранних лет Дмитрий занимался в спортклубе «Орленок». Там же тренировал ребят в секции дзюдо. Спортивные занятия вел вплоть до мобилизации. Решение установить памятную доску на фасаде «Орленка» приняли именно поэтому.

Временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Эдуард Арадушкин назвал Зернова примером настоящего патриотизма и преданности Родине.

«Дмитрий Игоревич, так же как и наши отцы и деды, [служит] примером настоящего патриотизма», — подчеркнул он.

На церемонии также присутствовали вдова Зернова, его сын и родители.

Мужчина был настоящим фанатом спорта, это помогло выработать твердый характер и выносливость. Во время службы тренировки проходили по нескольку часов в день, но Зернов не жаловался, поскольку всегда знал — от него зависела жизнь товарищей.

В сентябре четырех участников спецоперации из Ленинского округа удостоили ордена Мужества посмертно. Среди них был и Дмитрий Зернов. Награду за отца получил его сын.

Теперь имена героев навсегда вписали в героическую летопись Ленинского округа, Подмосковья и России.

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