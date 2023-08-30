Подмосковье 30 августа 2023, 21:59 Памятную доску в честь погибшего в СВО Александра Потапова установили в Балашихе Пресс-служба Администрации г.о. Балашиха

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В микрорайоне Дзержинском в Балашихе торжественно открыли мемориальную доску в память погибшем в ходе СВО лейтенанте Александре Потапове. Церемонию посетил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Он отметил, что боец был настоящим патриотом и гражданином своей страны.

«Он принял решение прикрыть собой мирных граждан, получив при этом тяжелейшие несовместимые с жизнью ранения. Он спас тех, кого эвакуировал, целыми и невредимыми. Это говорит о том, что с самого начала служения он в своей яркой жизни опирался на то, что в нём было заложено изначально — на веру, свою правоту, верность присяге. Его жизнь — это пример мужества, стойкости и самоотдачи», — подчеркнул спикер регионального парламента.

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Александр Потапов погиб 30 августа 2022 года. Во время эвакуации мирных граждан он получил ранения, несовместимые с жизнью от артиллерийского снаряда. Солдату присвоили звание Героя России посмертно.

Также открытие мемориала посетили начальник главного военно-политического управления Росгвардии Григорий Мощик, командир отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского Николай Кузнецов, супруга героя Анастасия с тремя дочерьми, жители микрорайона и глава округа Сергей Юров. Он отдельно поблагодарил руководителя ОДОНа за вклад в увековечивание памяти погибших солдат.

«Уверен, что это будет достойным примером для всех ребят, кто сегодня служит в Дивизии, кто сегодня учится в наших школах, ходит по этим улицам. Вечная слава, Вечная память нашим героям», — добавил Юров.

Также на фасаде дома, где жил лейтенант, изобразили мурал с его портретом. Вдова Александра обратила внимание на поразительное сходство с мужем.

Пресс-служба Администрации г.о. Балашиха

«Это очень важно для нашей семьи, важно правильно и хорошо донести историю до своих детей. И этот портрет, несомненно, будет напоминать детям о папе и его подвиге», — подчеркнула женщина.

Кроме того, в честь погибшего бойца назвали улицу в Балашихе, где жил Потапов. В завершении церемонии Игорь Брынцалов добавил, что работа по увековечиванию памяти участников СВО в Московской области будет продолжена.

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