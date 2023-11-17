Подмосковье 17 ноября 2023, 10:40 Памятную доску в честь погибшего на СВО Владислава Овсянникова открыли в Чехове Телеканал «360»

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Церемония открытия памятной доски в честь героически погибшего при исполнении воинского долга в зоне СВО выпускника Лицея № 4, прошла в Чехове. Почтить память Владислава Овсянникова пришли родственники, коллеги, представители администрации округа и ученики школы.

Мемориальная доска в честь Владислава Овсянникова стала третьей на фасаде учебного заведения. Еще два выпускника школы погибли при исполнении воинского долга в Афганистане и Чечне.

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«Эта доска нужна, чтобы каждый, кто будет проходить мимо, мог остановиться и задуматься, каким образом дается тот мир, за который Владислав боролся», — отметил временно исполняющий обязанности главы Чехова Михаил Собакин.

Память о Владиславе увековечили и в стенах родного лицея. В фойе оборудовали стену памяти героических выпускников. Инсталляция детально рассказывает о героическом пути погибших за Родину военнослужащих. Также, в рамках всероссийского патриотического проекта изготовили «Парту героя». Она займет почетное место в одном из классов лицея.

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