Подмосковье 05 мая 2023, 09:02 Памятную доску в честь погибшего на СВО десантника установили в Котельниках

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Памятную доску в честь погибшего на СВО сержанта Георгия Бурдули открыли в Котельниках. Ее установили на аллее в сквере «Патриот».

Сержант контрактной службы воздушно-десантных войск 76 дивизии 104 полка города Пскова Георгий Бурдули погиб под городом Буча при подрыве боевой машины. Ему было всего 24 года.

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«Он воспитывал гвардейцев на своем личном примере. Его мужеству и героизму нет предела», — поделился подполковник Юрий Иванов.

Чтобы отдать дань уважения погибшему, на открытие мемориальной доски пришли родственники Георгия, сослуживцы, ветераны, депутаты и члены молодежных военно-патриотических объединений.

«Неспроста мемориальная доска открыта в этом сквере, который называется „Патриот“, в котором мы всегда проводили и возложения, и митинги в честь наших ветеранов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Сегодня история диктует новые имена героев», — сказал глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Завершилась церемония возложением цветов и минутой молчания, которой почтили память сержанта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, об открытии областного пункта подготовки добровольцев СВО в Балашихе. Жители России могут обратиться туда, чтобы заключить контракт и отправиться на СВО.

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