Подмосковье 30 января 2024, 15:52 Памятную доску в честь погибшего бойца СВО Ивана Яковлева открыли в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Мемориальную доску участнику специальной военной операции Ивану Яковлеву открыли в Балашихе. Ее установили на доме № 6 на Первомайской улице, где когда-то жил боец.

Торжественную церемонию провели в день рождения Ивана. Он родился 30 января 1991 года в Дубне. Молодой человек учился в Волгограде, потом с семьей переехал в Балашиху. Здесь он работал в автосервисе.

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Иван Яковлев отправился на передовую в сентябре 2022 года. Он погиб при исполнении воинского долга под Бахмутом 19 августа 2023 года. По указу президента Иван посмертно награжден орденом Мужества. У него остались родители, брат и сестра. Похоронен боец на Дятловском кладбище.

«Большое количество наших ребят выполняют важнейшие задачи в рамках специальной военной операции. Сегодня наша самая главная задача — сохранить память о героях, об их подвиге, о том, что они сделали для своей страны, для своего народа, для всех нас. Искренние слова соболезнования родным и близким, вечная память героям», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников спецоперации в регионе.

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