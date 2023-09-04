Подмосковье 04 сентября 2023, 16:11 Памятную доску в честь Героя Социалистического Труда Николая Боханова открыли в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Памятную доску в честь Героя Социалистического Труда Николая Боханова разместили на фасаде Центра культуры «Подмосковье» в Мытищах. В течение 22 лет он руководил текстильной фабрикой «Пролетарская победа» в поселке Пироговский.

Благодаря Боханову в населенном пункте построили стадион, музыкальную школу, газифицировали дома и открыли ясли.

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На открытие мемориала пришли коллеги и родственники Николая Боханова, представители администрации округа и жители поселка Пироговский.

«Николай Иванович — отличный пример того, как человек может жить не только для себя, но и для других, чтобы всем тем, кто работает на производстве и живет в прекрасном поселке Пироговский, было удобно и комфортно», — сообщила глава Мытищ Юлия Купецкая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил влияние газификации на рост регистрации домов в регионе.

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