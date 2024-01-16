Подмосковье 16 января 2024, 15:49 Памятную доску в честь бойца СВО Михаила Кошельника открыли в Балашихе Телеканал «360»

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Мемориальную доску в честь Михаила Кошельника открыли в Балашихе. Он погиб в зоне специальной военной операции и посмертно награжден орденом Мужества.

Михаил жил в Балашихе, окончил школу с золотой медалью. Работал юристом, потом 10 лет служил по контракту на Курильских островах в военной полиции.

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Он два раза был в зоне специальной военной операции. После ранения вернулся к боевым товарищам в конце марта 2023 года.

Михаил погиб в селе Славное 8 июня. Мужчина получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью. Ему было 46 лет. Похоронен Михаил Кошельник на Братском кладбище.

«Мечтал приехать летом, о победе мечтал. Он купил в крайний день отпуска ролики. <…> Радовался, сказал приеду и буду кататься. Они до сих пор стоят. Даже без одной ноги, он в любом случае свою мечту бы осуществил», — рассказала сестра погибшего Ирина Кошельник.

Почтить память Михаила пришли родные, друзья, соседи, росгвардейцы и глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

«Ребята в сложнейших условиях выполняют поставленную президентом задачу по защите нашей свободы, независимости, по защите братского народа. К сожалению, ребята жертвуют своим здоровьем, а иногда и жизнью», — сказал Сергей Юров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какую поддержку оказывают семьям участников спецоперации.

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