Подмосковье 07 февраля 2024, 16:36 Памятную доску в честь бойца СВО Игоря Киселева открыли в Балашихе пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Память участника специальной военной операции Игоря Киселева увековечили в Балашихе. В его честь открыли мемориальную доску на фасаде дома № 13 на улице Бояринова в микрорайоне Новое Павлино, где он жил.

«Ефрейтор Игорь Киселев мужественно и с честью выполнял воинский долг в зоне специальной военной операции. Порой цена мира и свободы самая высокая — это жизнь наших героев. Наша задача здесь — поддерживать бойцов и их семьи и навсегда сохранить память о подвигах, которые совершают военнослужащие», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Игорь Киселев родился в Смоленской области в 1994 году. В Балашиху он переехал еще ребенком — в 1998 году. Парень прошел срочную службу в саперных войсках. Перед тем, как отправиться на передовую, он работал мастером-наладчиком.

Похоронен ефрейтор на братском кладбище. У его осталась жена и двое детей. Указом президента Российской Федерации за проявленное мужество, защиту родины, заслуги перед государством и народом Игорь Киселев посмертно награжден орденом Мужества. Награду передали его матери — Диане Киселевой.

пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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