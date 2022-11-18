Подмосковье 18 ноября 2022, 16:31 Памятную доску Герою СССР Александру Белякову открыли в поселке Монино

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Память легендарного летчика увековечили в поселке Монино. Там открыли мемориальную доску генерал-лейтенанту авиации, доктору географических наук, участнику беспосадочного перелета через Северный полюс Александру Васильевичу Белякову.

Памятную доску установили по адресу улица Белякова, дом № 3. Там летчик жил в 1945–1960 годы.

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На торжественном мероприятии выступили представители администрации городского округа Щелково, депутаты, ветераны рабочего поселка Монино и юнармейцы.

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«Сегодня мы открываем не только доску памяти, а продолжаем ту череду событий, которыми славится наша территория. Хотел бы всем пожелать продолжать эти традиции, передавать их от отца к сыну и дальше по другим поколениям. Если мы забудем свою историю, эту историю напишут за нас другие», — сказал начальник управления по развитию территорий городского округа Щелково Михаил Зубков.

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