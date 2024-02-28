Подмосковье 28 февраля 2024, 16:16 Памятную доску Герою России Алексею Ситникову открыли в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Мемориальную доску открыли на фасаде дома в Балашихе, где жил Герой России Алексей Ситников. Он погиб в Дагестане во время контртеррористической операции в 2009 году.

Разведгруппа обнаружила лагерь врага у подножья хребта Таркитау 16 сентября 2009 года. Сержант Центра спецназначения «Витязь» Алексей Ситников завязал рукопашный бой с бандитом, у которого увидел взрывное устройство. Военнослужащий получил несколько смертельных ранений, и спас товарищей ценой собственной жизни.

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Указом президента 10 февраля 2010 года Алексею Ситникову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

«У нас семья военнослужащих, и папа военнослужащий группы „Вымпел“. Он его с детства воспитывал в духе патриотизма. Постоянно брал в часть на праздники, на все мероприятия. То есть Леша видел военную жизнь с детства», — поделилась мать героя Ирина Ситникова.

Ирина Ситникова и начальник Центра специального назначения «Витязь» Росгвардии, Герой России, участник специальной военной операции Александр Белоглазов вместе открыли мемориальную доску, а после возложили цветы.

«Я благодарю маму Алексея за инициативу по открытию этой доски. Ведь у того народа, который не помнит своего прошлого, нет будущего. Военнослужащие, которые в наши дни с полной самоотдачей выполняют боевые задачи, достойно продолжают дела наших героев и дело Алексея. Вечная память героям!» — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал оказать поддержку семьям участников спецоперации из Балашихи.

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