Памятную доску Эдуарду Успенскому открыли в Егорьевске | 360°

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Памятную доску Эдуарду Успенскому открыли в Егорьевске

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На родине Эдуарда Успенского открыли его памятную доску. В Егорьевске, на улице Советской сегодня вспоминали детского писателя.

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Автор любимых детских книг про крокодила Гену и Чебурашку, пса Шарика и кота Матроскина, дядю Федора, почтальона Печкина родился в доме 29 по улице Советской в Егорьевске. На мультфильмах Успенского выросло не одно поколение детей. Его истории любимы миллионами людей и сегодня.

«Эдуарда Николаевича мы знали, мы с ним виделись. Замечательный человек, очень добрый, отзывчивый. Много поколений выросло на его творчестве и продолжают вырастать», — рассказала супруга племянника Э.Н. Успенского Мария Успенского.

В Егорьевске проходит фестиваль «Пластилиновая ворона» памяти Эдуарда Успенского. В этом году на суд жюри участники прислали почти 90 мультфильмов.

На фестивале представлено всего шесть номинаций. В этом году появились две новые: «По мотивам любимых игр» и посвященная 85-летию со дня рождения Эдуарда Успенского. Азы мультипликации в рамках фестиваля осваивают и дети, взрослые. Фестиваль в этом году собрал любителей мультфильмов из 28 городов.

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