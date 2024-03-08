Подмосковье 08 марта 2024, 16:36 Памятную доску бойцу СВО Игорю Грушевому открыли в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Мемориальную табличку участнику специальной военной операции Игорю Грушевому открыли в Балашихе на доме, где жил военнослужащий. Установили доску по адресу улица Народного ополчения, дом №6.

Сержант Грушевой на спецоперацию отправился добровольцем в сентябре 2022 года. До этого служил в отряде мобильном особого назначения, потом трудился на гражданке и решил уйти контракт в армию.

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«Сегодня год как погиб мой муж. Он был хороший, честный, искренний человек, настоящий патриот. Мы его очень сильно любим и всегда будем помнить. Спасибо его маме за воспитание. Спасибо администрации города за внимание, заботу и поддержку», — сказала жена Игоря Грушевого Галия.

В церемонии участвовали родные и близкие военнослужащего, заместитель главы администрации городского округа Балашиха Максим Сидоркин, председатель Балашихинского районного отделения Московского областного отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Сергей Яковлев, руководитель местного комитета семей и воинов Отечества Наталья Махонина, кадеты и жители округа.

В память об Игоре гости мероприятия возложили цветы к мемориальной табличке. Игорь Грушевой награжден орденом Мужества посмертно. У него остались супруга и двое детей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал оказать поддержку семьям участников специальной военной операции из Балашихи.

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