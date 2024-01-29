Подмосковье 29 января 2024, 20:10 Памятное мероприятие в Мытищах провели для жителей блокадного Ленинграда пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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В молодежном центре «Импульс» состоялось мероприятие, посвященное 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Ветераны вспомнили, как пережили 872 дня блокады и как были рады новости о ее полном снятии.

В городском округе Мытищи проживает 21 ветеран, награжденный почетным знаком «Житель блокадного Ленинграда». Многие из них стали гостями мероприятия. Им вручили юбилейные почетные знаки «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

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Выставка картин и фотоинсталляция в фойе молодежного центра напомнили о героизме и мужестве жителей города на Неве.

Для школьников провели мастер-класс. Ребята узнали, как изготовить фронтовое письмо-треугольник, могли лично задать вопросы участникам блокады.

В завершение зрители увидели пьесу «Нина, живи!» в исполнении молодежного театра «Окно». Ее написали по воспоминаниям Нины Васильевны Жизневской — блокадницы Ленинграда, встретившей Великую Отечественную войну в возрасте 12 лет.

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