Подмосковье 06 декабря 2023, 10:27 Памятное мероприятие прошло у монумента «Героям битвы под Москвой» в Дмитровском округе Телеканал «360»

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Акция «Рубеж Славы» прошла вблизи монумента «Героям битвы под Москвой» в Дмитровском округе. Участие в митинге и исторической реконструкции приняли юнармейцы из Красноярска.

Монумент «Героям битвы под Москвой» стоит на крутом склоне вдоль канала имени Москвы рядом с Населенным пунктом воинской доблести Яхромой. Эта холмистая местность известна как Перемиловская высота. Именно здесь в 1941 году советские войска остановили наступление немецко-фашистских войск в ходе битвы под Москвой.

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«Сегодня мы здесь [собрались] для того, чтобы почтить память наших предков, которые ценой своей жизни, отстояли свободу и независимость не только нашей страны, а всего мира», — сказала заместитель главы администрации Дмитровского городского округа Елена Виноградова.

Отдать дань уважения приехали и юнармейцы из Красноярского края. Они в рамках краеведческой экспедиции посещают места боевой славы сибиряков.

«Здесь были наши сибиряки, они помогали отвоевывать в годы Великой Отечественной войны Москву. Мы как раз идем их дорогами и знакомимся с историей наших предков», — рассказала начальник штаба «Юнармии» из Красноярского края Ангелина Будникова.

После минуты молчания школьники из Дмитрова, Химок, Лобни, Долгопрудного, участники военно-исторических клубов увидели историческую реконструкцию. Реконструкторы воссоздали маршбросок бойцов Красной Армии, чтобы отразить наступление противника на Перемиловских высотах.

Когда вражеские войска прорвались к Дмитрову, бойцы 1-й армии — сибиряки прибыли ночью эшелоном в Сергиев Посад. Они пешком с вооружением преодолели порядка 50 километров по пересеченной местности до Перемиловских высот, чтобы занять оборону и дать отпор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев возложил цветы к мемориалу «Рубеж обороны» в Протвине.

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