Памятник «Заседание штаба Западного фронта» открыли в Подмосковье

Скульптура представляет пробитую военную каску времен Великой Отечественной войны. В церемонии открытия поучаствовал замминистра обороны России Андрей Картаполов.

По его словам, скульптура хорошо передает драматизм произошедших событий и все эмоции военачальников.

«Сегодня мы склоняем головы перед героическим поколением, которое развеяло миф о непобедимости фашистских полчищ», — сказал Картаполов.

Он назвал композицию «примером увековечивания их памяти» потомками.

10 октября 1941 года в Красновидово состоялось заседание штаба Западного фронта, на котором были приняты важнейшие решения по обороне столицы.

Ранее член Совфеда Алексей Пушков подверг критике памятник бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву в Германии. Политик назвал его «просто бездарным». Об этом сообщила НСН. Кроме того, по его мнению, Горбачев сделал для Германии больше, чем для СССР.