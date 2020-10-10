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    10 октября 2020, 14:23

    Памятник «Заседание штаба Западного фронта» открыли в Подмосковье

    Дарья Морозова

    Открытие памятника, посвященного заседанию штаба Западного фронта в октябре 1941 года, состоялось в подмосковном поселке Красновидово. Об этом сообщил «Интерфакс».

    Скульптура представляет пробитую военную каску времен Великой Отечественной войны. В церемонии открытия поучаствовал замминистра обороны России Андрей Картаполов.

    По его словам, скульптура хорошо передает драматизм произошедших событий и все эмоции военачальников.

    «Сегодня мы склоняем головы перед героическим поколением, которое развеяло миф о непобедимости фашистских полчищ», — сказал Картаполов.

    Он назвал композицию «примером увековечивания их памяти» потомками.

    10 октября 1941 года в Красновидово состоялось заседание штаба Западного фронта, на котором были приняты важнейшие решения по обороне столицы.

    Ранее член Совфеда Алексей Пушков подверг критике памятник бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву в Германии. Политик назвал его «просто бездарным». Об этом сообщила НСН. Кроме того, по его мнению, Горбачев сделал для Германии больше, чем для СССР.