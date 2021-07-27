Памятник защитникам неба открыли в микрорайоне Заря Балашихи

В Балашихе в микрорайоне Заря появился новый памятник, посвященный победе в Великой Отечественной войне. Им стала пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-75.

Памятник открыли 22 июля — в День защитников неба Москвы. В церемонии открытия приняли участие депутат Мособлдумы Вячеслав Фомичев, глава Балашихи Сергей Юров, командующий первой армией противовоздушной и противоракетной обороны Андрей Демин.

«Сегодня наша страна отмечает праздник — День защитников неба Москвы. Очень символично, что в этот день мы открываем этот памятник. Это символ победы Красной армии над фашистами в небе, это символ наших военных городков и нашего городского округа», — отметил Вячеслав Фомичев.

Депутат отметил, что на постаменте установили настоящую пусковую установку ЗРК С-75. Раньше она находилась в музее войск ПВО Балашихи. Восстановить ее помогли специалисты военно-технического музея Черноголовки.

«Сегодня, действительно, значимая дата в истории Великой Отечественной войны и нашего города. Мы по-настоящему гордимся тем, что столица ПВО страны — это Балашиха. Мы гордимся бывшими военными городками, а теперь нашими микрорайонами Заря и Северный. Я выражаю огромную благодарность руководству первой армии ПВО, нашим ветеранам за инициативы и неравнодушное отношение к своему городу, которое они проявляют каждый день. Сегодняшнее мероприятие было бы невозможно без них. Уверен, что этот объект станет еще одной важно точкой на карте нашего города», — заявил Сергей Юров.

С открытием памятника жителей округа поздравил и командующий первой армией противовоздушной и противоракетной обороны Андрей Демин.

Источник фото: телеканал «360»

«С началом войны были приняты серьезные меры по обороне Москвы. Главные усилия были сосредоточены на западном и юго-западном направлении, увеличено число авиационных полков. Были поставлены на боевое дежурство артиллерийские, зенитно-пулеметные части и соединения. Вокруг Москвы создали два эшелона системы истребительно-авиационного прикрытия. Столица сумела отразить атаку врага и сохранить свою боеспособность для последующих налетов. Это было первое сражение так называемой битвы за Москву. Первая ордена Ленина армия ПВО и ПРО является историческим правопреемником тех воинов, которые отражали первые удары врага», — сказал Демин.

День защитников неба Москвы отмечают каждый год в честь успешного отражения первого вражеского авианалета на столицу в ходе Великой Отечественной войны. Это случилось 22 июля 41-го. Тогда советские летчики сбили 12 вражеских самолетов. В тесном взаимодействии с истребительной авиацией находились зенитная артиллерия и зенитные пулеметы, которыми командовал полковник Леонид Лавринович. Зенитчики уничтожили в небе Московской области 10 фашистских бомбардировщиков.