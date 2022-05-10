Памятник воинам-односельчанам открыли после реконструкции в деревне Вялки Раменского округа

В деревне Вялки Раменского округа после реконструкции открыли памятник воинам-односельчанам. Он посвящен тем, кто защищал свою страну в годы Великой Отечественной войны. Открытие обелиска было приурочено к 77-й годовщине Победы.

64 жителя деревни Вялки не вернулись с полей сражений. Их имена выгравированы на гранитных плитах мемориала. Его построили еще в середине 60-х, местные жители за обелиском следили и ухаживали. Однако, памятник уже пора было привести в порядок и его закрыли на реконструкцию.

Теперь на постаменте — скульптура героя фильма «Они сражались за Родину» — рядового Петра Лопахина. По бокам — плиты с именами погибших героев.

Ранее стало известно, что митинг в память о героях Великой Отечественной войны прошел в Рузе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 9 Мая возложил цветы к мемориалу воинам-землякам в сквере Победы в Лотошине