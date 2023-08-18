Подмосковье 18 августа 2023, 14:36 Памятник военным почтальонам открыли в парке «Патриот» в Подмосковье

Читать 360tv в

Скульптурную композицию «Письмо из дома» открыли в парке «Патриот» в Одинцове. Ее установили в рамках форума «Армия». Композиция посвящена работе военных и гражданских почтальонов.

Скульптуру установили для совершенствования военно-патриотического воспитания в России и повышения престижа профессии почтальона по инициативе начальника Главного управления связи вооруженных сил страны. Ее посвятили почтальонам, которые доставляют корреспонденцию военнослужащим в зону проведения СВО.

В рамках форума также состоялось гашение художественной почтовой карточки. На протяжении 165 лет такие марки отражают культуру, традиции и достижения страны и сохраняют историческую память для будущих поколений. На почтовой карточке изображена скульптурная композиция и эмблема парка «Патриот».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».