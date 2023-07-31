Подмосковье 31 июля 2023, 15:57 Памятник военным морякам открыли в Павловском Посаде Телеканал «360»

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Памятник военным морякам установили в Аллее Героев в Павловском Посаде. Открытие мемориала приурочили ко Дню Военно-Морского Флота.

Новый памятник посвящен военным морякам из числа жителей округа. Он появился благодаря инициативе председателя местного Совета ветеранов Анатолия Зыкова.

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Участие в торжественной церемонии открытия приняли военнослужащие, их семьи, жители и глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов. Он отметил, что павловопосадцы внесли существенный вклад в историю Военно-Морского Флота страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества». Он оказывает помощь бойцам СВО и их семьям.

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