Памятник военнослужащим и сотрудникам правопорядка установили в Электростали | 360°

Подмосковье 10 октября 2022, 20:58 Поделиться Telegram

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Viber Памятник военнослужащим и сотрудникам правопорядка установили в Электростали inelstal.ru

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Мемориал военнослужащим и сотрудникам правопорядка, погибшим при исполнении воинского долга, открыли в Электростали. Установку памятника приурочили к 90-й годовщине войсковой части.

«Этот памятник воинов правопорядка, которые ценою собственной жизни отстаивали закон и порядок в стране. Кто героически защищал права и свободы граждан России. Исполнив свой долг, так и не вернувшись с задания», — сказал и. о. командира в/ч Росгвардии Александр Кузьмин.

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Возвести памятник удалось благодаря общим усилиям руководства воинской части, городской администрации, Совета депутатов и руководителей предприятий.

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«Наша часть пережила несколько преобразований. Богатейшая история. Занимались в годы ВОВ подготовкой снайперов, снайперовского движения. Далее выполняли задачи по охране гособъектов, принимали участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности», — сказал заместитель командира в/ч Сергей Турлапов.

Трехметровая скульптура символизирует солдата, скорбящего по своим погибшим товарищам. Присутствующие на митинге отметили, что наши солдаты и офицеры всегда становились на защиту Родины и с честью выполняли свой долг, а наша обязанность — сохранить память о настоящих патриотах.

«Памятник создан при использовании современных технологий. Это как классика отсечения лишнего, так и современные технологии. И сам памятник изготовлен из композитных материалов», — рассказал скульптор Владимир Хаталах.

Право открыть памятник предоставили ветерану воинской части, подполковнику в отставке Александру Смагину и матери погибшего 26 лет назад на Северном Кавказе Александра Плешкова. За проявленный героизм он был посмертно награжден Орденом Мужества.

Собравшиеся почтили минутой молчания память военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, а также жертв террористических актов, и возложили цветы и венки к мемориалу.

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