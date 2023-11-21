Важное 21 ноября 2023, 17:42 Андрей Воробьев и Владимир Мединский открыли памятник историку Василию Татищеву под Солнечногорском Автор фото: Константин Семенец

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Помощник президента Владимир Мединский и губернатор Андрей Воробьев открыли памятник Василию Татищеву — историку и государственному деятелю эпохи Петра I. Он возвысился в сквере старинной усадьбы «Болдино» под Солнечногорском.

Памятник изображает Татищева в период расцвета его творческой деятельности. Именно здесь, на солнечногорской земле, Василий Никитич написал труды «История Российская» и «Собрание законов древних русских».

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«Сегодня очень приятное событие. Хочу поблагодарить историков и архитекторов — каждого, кто нашел возможность приехать сюда. И конечно же, наших друзей из Екатеринбурга. Великий человек заложил великий город», — сказал Андрей Воробьев.

Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец

Татищев был не только историком, географом и инженером, но и основателем Екатеринбурга, Перми, Ставрополя-на-Волге, который ныне называется Тольятти.

В Подмосковье творили историю уникальные люди: Чехов, Достоевский, государственные деятели, историки. И все они внесли очень заметную лепту. Прекрасно, что мы, наши внуки будем помнить, кто делал и делает нашу страну сильной и могучей. Андрей Воробьев

Губернатор поблагодарил Владимира Мединского и в его лице все Российское военно-историческое общество за участие и поддержку.

«Не так давно это был заброшенный уголок Московской области. Но благодаря сотрудничеству губернатора, Министерства культуры России и Военно-исторического общества началось восстановление. Это только первый этап. Я торжественно обещаю, что через два с половиной года здесь будет город-сад. Вы не узнаете это место», — сказал Владимир Мединский.

Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец

РВИО занималось восстановлением усадьбы с апреля этого года, а после установило монумент. Рядом с ним обустроили всесезонную уличную библиотеку.

Памятник открыли вместе с Марианной Дмитриевной — правнучкой Василия Татищева. Сегодня она — профессор, кандидат исторических наук, долгие годы преподавала в Московском государственном институте культуры, возглавляла Фонд содействия сохранению наследия Татищева.

Я рада, что, наконец, отдают должное человеку, который очень много сделал для России. Я была на открытии нескольких памятников Татищеву — и в Перми, и в Тольятти, очень хороший памятник на берегу Волги. Но этот отличается от остальных. Марианна Татищева

Особенностью этого памятника, по ее словам, стало то, что здесь он запечатлен именно как человек — естественный, настоящий.

«Я бывала здесь много раз, всегда с таким тяжелым сердцем уезжала, потому что все разрушалось. А сегодня не узнаю эти места. Они так преобразились», — поделилась Марианна Татищева.

Усадьба является объектом культурного наследия федерального значения.

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