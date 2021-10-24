Памятник утке, бумажный корабль и релакс-мебель. Итоги конкурса арт-объектов подвели в Раменском

В Раменском подвели итоги конкурса идей «Я придумал арт-объект». Победителями стали шесть проектов, среди которых памятник Раменской Утке, огромный бумажный кораблик на берегу озера, фоторамки для селфи и инфоматы в виде смартфона.

В сумках Алисы и Алины всегда найдется кусочек хлеба. Так уж повелось, что в семьях одноклассниц есть традиция — каждые выходные ходить на озеро кормить уток. Озер в Раменском пять. И на каждом свои прикормленные пернатые.

На идею создать памятник крякве подруг подтолкнул конкурс. В городском округе объявили творческое соревнование среди инициативных и креативных жителей — «Я придумал арт-объект». В оргкомитет поступило более полусотни идей, и каждая имеет право на реализацию.

«Мы подумали, а у нас действительно много уток, и почему бы нам не запечатлеть нашу знаменитую Раменскую Утку», — поделилась Алина.

Руководитель проекта «Мой округ» Евгений Рябов рассказал, что жители предлагали идеи арт-объектов, так или иначе связанных с городом и округом, к каким-то историческим кодам и традициям, архитектурным объектам.

Инфоматы в виде смартфона, огромный бумажный кораблик на берегу озера, релакс-мебель для улицы — идеи одна ярче другой. Интересный проект — лавочка в виде ворот с забитым мячом — как отголосок прошедшего чемпионата мира по футболу. Достоин внимания и арт-объект в виде вилки, парящей над лапшой быстрого приготовления. Его воплотить в жизнь предложат руководству завода, который работает на территории округа.

Глава Раменского Виктор Неволин отметил, что для них важно воплотить все эти идеи в жизнь, чтобы объекты стали украшением города.

Выбрать лучших среди такого многообразия ярких и интересных идей конкурсной комиссии было непросто. В итоге победителями стали шесть проектов. Идеи Марии Денисовой — в их числе. Дизайнер рекламы предложила две идеи. Одна масштабная — световая инсталляция в центре озера. Вторая бюджетная — сделать в городе фоторамки. Граффити в виде красивых крыльев — чем не повод для селфи?

«Можно сделать тематические — гжельские крылышки, на фабрике можно реализовать технокрылья, или, допустим, около ЗАГСа можно сделать красивые белые крылья для фото молодоженов», — рассказала Денисова.

Все участники конкурса получили дипломы и подарки. А новые арт-объекты, созданные на основе идей победителей конкурса, жители и гости Раменского увидят уже в следующем году.