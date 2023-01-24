Подмосковье 24 января 2023, 08:09 Памятник участникам битвы под Москвой установили в Химках

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Памятник героям битвы под Москвой установили в Химках ко Дню освобождения Московской области от немецко-фашистских захватчиков, который отмечается 22 января. Новый мемориал создал химкинский скульптор Арман Хачатрян.

Монумент посвящен девяти солдатам, которые погибли вблизи Химок в ходе обороны столицы. Долгое время бойцы считались без вести пропавшими. Благодаря химкинской прокуратуре удалось восстановить фронтовые судьбы этих солдат. Теперь их имена высечены на мемориальной плите.

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«То, что работают поисковые отряды, и то, что эти люди официально теперь найдены, — очень важно для родственников и для нашего будущего поколения. Это наша память, наша история. И если во многих странах ее пытаются забыть и переписать, то наша задача, наоборот, — помнить, знать и передавать эти знания», — отметила депутат Госдумы Ирина Роднина.

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Среди девяти имен, увековеченных в монументе, — старший лейтенант Афанасий Косый, младший лейтенант Михаил Зубарев и рядовой Василий Литвинов, которые погибли в ходе выполнения боевого задания по маршруту Химки-Курск, а также участники битвы под Москвой — красноармейцы Иван Вельмяйкин, Николай Кулачков, Никита Новицкий, Сергей Норзаев, Михаил Ступа и сержант Михаил Козырицкий.

«Благодарю всех, кто принимал участие в создании этого мемориала. Наш долг — сохранить и передать историческую правду о подвигах наших предков будущим поколениям. Большое счастье, что с нами еще остались ветераны и труженики тыла, которые могут рассказать нам о событиях Великой Отечественной войны. Для нас они — пример стойкости, мужества и настоящего патриотизма. Мы безмерно благодарны нашим героям. Вечная память защитникам нашей Родины!» — сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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