Памятник труженице тыла установят в Электростали ко Дню Победы

Над памятником труженице тыла работает скульптор из Электростали Денис Давыдов. К юбилею Великой Победы монумент установят в городском пространстве, где именно — еще решают. В мастерской скульптора побывала корреспондент «360».

Источник фото: телеканал «360»

Медаль за долголетний добросовестный труд скульптор примеряет пока еще на сырой монумент.

«И вот здесь будут награды, вот такие три медали. Вот эту конкретно я взял у своего деда. Он тоже ветеран и тоже прошел войну», — рассказывает скульптор Денис Давыдов.

Источник фото: телеканал «360»

Этот образ собирательный. Известно, что героиня трудилась в тылу, на заводе по изготовлению снарядов. Но перед нами не воин, а женщина. Бабушка, которая крепко прижимает внуков.

«Конечно, в голове всегда держишь бабушку. Можно и так сказать. Всегда лепишь и думаешь: когда бабушка была…» — делится Денис Давыдов.

Памятник, посвященный труженицам тыла, пока на этапе макета. Видна каждая деталь: стрелки на брюках мальчика, черты лица.

Источник фото: телеканал «360»

В музее Электростали наглядно виден образ женщины в военное время. Местные жительницы в военные годы сутками работали, чтобы обеспечить фронт оружием.

«Именно „Катюши“ производились на наших заводах, в том числе на заводе „Электросталь“ и на заводе „12“. А чьими руками — женскими руками. Женщины-матери, женщины-сестры, женщины-работницы», — рассказывает сотрудник музейно-выставочного центра г. о. Электросталь Елена Гусева.

Место, где появится монумент, пока выбирают. Уже к юбилею Великой Победы заботливая и женственная труженица тыла станет украшением и одним из символов Электростали.