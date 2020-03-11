Памятник труженице тыла установят в Электростали ко Дню Победы
Медаль за долголетний добросовестный труд скульптор примеряет пока еще на сырой монумент.
«И вот здесь будут награды, вот такие три медали. Вот эту конкретно я взял у своего деда. Он тоже ветеран и тоже прошел войну», — рассказывает скульптор Денис Давыдов.
Этот образ собирательный. Известно, что героиня трудилась в тылу, на заводе по изготовлению снарядов. Но перед нами не воин, а женщина. Бабушка, которая крепко прижимает внуков.
«Конечно, в голове всегда держишь бабушку. Можно и так сказать. Всегда лепишь и думаешь: когда бабушка была…» — делится Денис Давыдов.
Памятник, посвященный труженицам тыла, пока на этапе макета. Видна каждая деталь: стрелки на брюках мальчика, черты лица.
В музее Электростали наглядно виден образ женщины в военное время. Местные жительницы в военные годы сутками работали, чтобы обеспечить фронт оружием.
«Именно „Катюши“ производились на наших заводах, в том числе на заводе „Электросталь“ и на заводе „12“. А чьими руками — женскими руками. Женщины-матери, женщины-сестры, женщины-работницы», — рассказывает сотрудник музейно-выставочного центра г. о. Электросталь Елена Гусева.
Место, где появится монумент, пока выбирают. Уже к юбилею Великой Победы заботливая и женственная труженица тыла станет украшением и одним из символов Электростали.