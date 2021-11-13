Памятник спасшему детей милиционеру открыли в Электростали

Спасшему провалившихся под лед детей в 1995 году милиционеру Дмитрию Захарченко был 31 год. Он вытащил из воды тонущих школьников, но сам спастись не смог. В память о его подвиге в городском округе Электросталь установили памятник.

Дети провалились под лед в первой половине ноября. Очевидцы вызвали на место сотрудников милиции. Первым прибыл наряд ГАИ. На помощь детям бросился прапорщик Захарченко. Он вытащил из воды одного мальчика и отправил его в больницу вместе с напарником. Второго вытаскивал милиционер Николай Козин, но в одиночку справиться он не смог. Тогда Захарченко бросился в воду во второй раз.

«Виктор бросился мне на помощь, а потом Роман Фелюгин доплыл до нас, руками лед рубил, сначала мальчика вытащили, потом за нами вернулись, но в итоге у Виктора остановилось сердце и он ушел под лед», — поделился своими воспоминаниями Николай Козин.

За проявленную отвагу Захарченко посмертно наградили Орденом мужества. В честь него назвали улицу в городском округе, а также каждый год проводят турнир по дзюдо его имени.

Совет ветеранов органов внутренних дел предложил установить в честь подвига милиционера памятник.

«26 лет прошло, а столько прекрасных слов о нем. Недаром ребята, которые были с ним рядом, говорят, что до сих пор приезжают на кладбище и на тот пруд, чтобы вспомнить его. Памятник — это еще одно подтверждение его подвига», — заявил руководитель электростальского отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» Дмитрий Латынин.

Средства на мемориал собрали жители городского округа. Активное участие принял личный состав отдела полиции. Подвиг молодого милиционера местные жители помнят до сих пор.