Подмосковье 05 августа 2023, 18:21 Памятник советскому хоккеисту Валерию Васильеву установили в Чехове Телеканал «360»

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Возле ледового дворца «Витязь» в Чехове установили памятнику именитому советскому хоккеисту, восьмикратному чемпиону мира Валерию Васильеву. Церемонию открытия монумента посетили бывшие партнеры спортсмена по клубу «Динамо» и сборной СССР, члены семьи и глава округа Григорий Артамонов.

«Все входящие на территорию дворца — в первую очередь это ребята, хоккеисты, наши спортсмены, их родители и просто гости — будут останавливаться у этого памятника и вспоминать Валерия Ивановича. Того человека, кто сделал неоценимый вклад в развитие той территории, где он жил», — подчеркнул Артамонов.

Бюст Валерия Васильева посвятили дню рождения прославленного хоккеиста, 3 августа ему исполнилось бы 74 года. Сразу после церемонии юные спортсмены «Витязя» вышли на очередную раскатку и тренировку, детско-юношеская спортивная школа также носит имя многократного чемпиона мира.

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