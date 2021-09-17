Памятник Сергею Есенину открыли в новом сквере в Луховицах

В Луховицах появился Есенинский сквер. Имя новой пешеходной зоне выбрали сами жители — голосованием в соцсетях. В сквере установили памятник Сергею Есенину. Его автором стала местный скульптор Наталья Ручкина.

«Наш Луховицкий край, который до 1929 года был частью Рязанской земли — Рязанской губернии, мы являлись частью замечательной Есенинской страны, березового ситца, который он воспел. Мы — земляки Сергея Есенина», — рассказал краевед г. о. Луховицы Владимир Когтев.

Есенинский сквер появился в Луховицах благодаря программе губернатора «Формирование комфортной городской среды». Новая пешеходная зона — это 600 метров тротуаров, велодорожка, детские и скейт-площадки, теннисные столы и лавочки.

Источник фото: телеканал «360»

На благоустройство было выделено более 38 миллионов рублей. Когда определились с названием, решили установить памятник. Над ним работала местный скульптор Наталья Ручкина. Бюст отлит из бронзы.

Источник фото: телеканал «360»

«В нашем народе любовь к Есенину, к его стихам, к его творчеству просто огромная, и годы идут, а певец русской деревни, природы — он и сегодня востребован. Мы у него должны учиться, на его стихах — любви к родине, любви к природе, любви к человечеству», — сказал глава г. о. Луховицы Владимир Барсуков.

В этом году исполняется 126 лет со дня рождения Сергея Есенина. И уже 3 октября у этого памятника соберутся почитатели его творчества.