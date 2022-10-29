Памятник самолету МиГ-29 установили в Жуковском | 360°

Подмосковье 29 октября 2022, 22:10 Памятник самолету МиГ-29 установили в Жуковском Публичное достояние

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Торжественное открытие памятника самолету МиГ-29 прошло в Жуковском у мемориального кладбища летчикам-испытателям. Дополнить мемориал боевым истребителем — задумка заслуженного конструктора России Андрея Дзюбы. Самолет установили в память о героях, похороненных там.

Над торжественным митингом, посвященном открытию памятника летчикам-испытателям, пролетел боевой истребитель МиГ-29. У входа в мемориальный комплекс на улице имени Александра Федотова точно такой же самолет нашел место вечной стоянки.

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«Это очень большое событие для нашего города, сегодня мы видели здесь выступления тех летчиков, которые давали путевку в жизнь этому самолету. В. Н. Пугачев, П. Н. Власов — наши герои, и им очень приятно, что этот самолет теперь будет украшать наш город», — сказал глава Жуковского Юрий Прохоров.

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Как рассказал заслуженный конструктор России Андрей Дзюба, заполучить боевой самолет даже в качестве памятника было очень непросто.

«Увековечить память тех летчиков, штурманов и испытателей, которые здесь похоронены, в том числе и мой отец здесь лежит, он штурман-испытатель. Поэтому мы решили на этом сквере установить этот самолет. Путь был долгий на самом деле — выделение самолета длилось практически два года», — рассказал заслуженный конструктор России Андрей Дзюба.

Истребитель, который теперь стоит у входа на мемориальное кладбище, проходил боевую службу в Астраханской области. После его отреставрировали и подготовили к установке. В Жуковском уже есть памятники МиГ-21 и ТУ-144.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что центры поддержки военнослужащих работают в каждом округе Подмосковья.