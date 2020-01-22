Памятник дворянскому роду Бибиковых открыли в селе Шкинь под Коломной
На торжественную церемонию приехали министр внутренних дел Владимир Колокольцев, бывший глава Минкультуры Владимир Мединский, а также представители правительства Московской области.
«Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании обелиска. Его открытие — это дань уважения выдающимся гражданам нашей страны, посвятившим свою жизнь служению Отечеству. Отмечу, что в МВД также проводится большая мемориальная работа, в том числе увековечивание памяти бывших руководителей ведомства», — рассказал Владимир Колокольцев.
Обелиск представляет собой каменное изваяние в форме столба, его высота около трех метров. На шпиле архитекторы разместили герб дворянского рода Бибиковых, а у основания врезали памятную табличку.
«Фамилия Бибиков — она, может, молодежи звучит как-то забавно, веселая фамилия, а дела, которые делали Бибиковы, были очень серьезные. Среди них были десятки генералов, фельдмаршалов, герои многочисленных войн, генерал-губернаторы. Люди, много сделавшие для освоения и благоустройства не только нашей страны, но и Малороссии», — отметил Владимир Мединский.
Род Бибиковых известен в русской истории со времен царя Ивана III. Самыми известными представителями были Гавриил Бибиков и его сыновья Дмитрий, бывший министром внутренних дел Российской империи, и Илья — герой Отечественной войны 1812 года.