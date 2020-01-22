Памятник дворянскому роду Бибиковых открыли в селе Шкинь под Коломной

В селе Шкинь Коломенского городского округа открыли обелиск семье Бибиковых. Дворянский род известен со времен царя Ивана III.

На торжественную церемонию приехали министр внутренних дел Владимир Колокольцев, бывший глава Минкультуры Владимир Мединский, а также представители правительства Московской области.

«Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании обелиска. Его открытие — это дань уважения выдающимся гражданам нашей страны, посвятившим свою жизнь служению Отечеству. Отмечу, что в МВД также проводится большая мемориальная работа, в том числе увековечивание памяти бывших руководителей ведомства», — рассказал Владимир Колокольцев.

Источник фото: телеканал «360»

Обелиск представляет собой каменное изваяние в форме столба, его высота около трех метров. На шпиле архитекторы разместили герб дворянского рода Бибиковых, а у основания врезали памятную табличку.

«Фамилия Бибиков — она, может, молодежи звучит как-то забавно, веселая фамилия, а дела, которые делали Бибиковы, были очень серьезные. Среди них были десятки генералов, фельдмаршалов, герои многочисленных войн, генерал-губернаторы. Люди, много сделавшие для освоения и благоустройства не только нашей страны, но и Малороссии», — отметил Владимир Мединский.

Источник фото: телеканал «360»

Род Бибиковых известен в русской истории со времен царя Ивана III. Самыми известными представителями были Гавриил Бибиков и его сыновья Дмитрий, бывший министром внутренних дел Российской империи, и Илья — герой Отечественной войны 1812 года.