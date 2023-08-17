Подмосковье 17 августа 2023, 13:32 Памятник работникам почты установили в парке «Патриот» в Одинцове Источник фото - Пресс-служба Почты России

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Памятник работникам почты установили в парке «Патриот» в Одинцове. В центре композиции находится настоящий почтовый ящик, куда гости могут опустить письмо для поддержки близких на фронте.

Как рассказали в Мингосуправлении Подмосковья, в годы Великой Отечественной войны полевая почта доставляла 70 миллионов писем в месяц. По словам генерального директора Почты России Михаила Волкова, всего за годы войны было доставлено свыше шести миллиардов отправлений.

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«В августе 1941 года вышло постановление Госкомитета обороны „Об улучшении работы по перевозке и пересылке писем в Красную Армию“. Доставку писем для бойцов стали считать не менее важной, чем перевозку снарядов на фронт», — отметил он.

К открытию памятника также выпустили почтовые карточки с его изображением. Памятное гашение одной из них провел Михаил Волков вместе с представителями управления фельдъегерско-почтовой связи и профсоюзом работников связи.

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