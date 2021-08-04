Памятник псу Мурчику откроют в Балашихе. Он посвятил жизнь борьбе с мусором

История пса Мурчика, защитника экологии, наверное, известна каждому жителю Балашихи. Собака подавала пример в раздельном сборе мусора и бережном отношении к природе. К сожалению, в начале лета Мурчика не стало. Жители приняли решение установить монумент четвероногому эко-активисту, он появится на Бульваре цветов в микрорайоне Железнодорожный.

Все началось с того, что пес породы «Акита» относил свои выгульные пакетики до урны или мусорного бака. Поначалу это было лишь тренировкой тела и ума для молодой, активной собаки. Но вскоре Мурчик научился убирать не только за собой, но и за другими. Вместе с хозяйкой Кирой Зверевой во время прогулки подавал пример заботы о чистоте родного города.

Люди смотрели на собаку, подбирающую мусор в парке, и поражались. Многие после этого аккуратно относили свой мусор в положенное место — когда даже собака может отнести мусор в урну, у человека рука не поднимется бросить фантик на землю.

За девять лет жизни Мурчика количество тех, кто убирает за собаками в городе, с единиц увеличилось до тысяч. Люди начали сортировать мусор. У Мурчика появилось множество последователей — собак, которые со своими хозяевами тоже вносят свой вклад в чистоту городов.

О подвигах Мурчика знают люди из разных стран мира. А еще пес даже сортировал мусор!

Благодаря неравнодушию хозяйки и инициативе жителей было принято решение увековечить память о четвероногом герое — в микрорайоне Железнодорожный на Бульваре цветов псу установят памятник. Уже известно, что скульптуру будет делать Сергей Сережин. Монумент изготовят примерно за 3 месяца.