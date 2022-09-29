Редкое растение обнаружили на особо охраняемой природной территории в Зарайске | 360°

Подмосковье 29 сентября 2022, 13:53 Поделиться Telegram

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Viber Редкое растение обнаружили на особо охраняемой природной территории в Зарайске

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День рождения отметил памятник природы из Зарайска. «Широколиственный лес в излучине реки Осетр» получил особый статус в 2017 году, рассказали в Минэкологии региона.

Глава министерства Тихон Фирсов сообщил, что специалисты природоохранного фонда «Верховье» проверили состояние памятника — оно оказалось хорошим. Нашли и небольшие нарушения: навалы мусора, единичные рубки и следы машин.

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«Подтверждено обитание краснокнижных видов: среднего пестрого и седого дятлов, лугового луня, черного коршуна и черно-синего слизня, хохлатки Маршалла, лесной осы, гадюки, прыткой ящерицы и других. Приятной новостью стало обнаружение нового вида редкой флоры — зубянки пятилистной, дальней родственницы капусты», — добавил министр.

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Тихон Фирсов напомнил, что в зарайском памятнике природы обитают 73 вида позвоночных животных, среди которых двое пресмыкающихся, а также 56 птиц и 12 млекопитающих.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок оставшиеся по программе капремонта школы. Он отдельно отметил учреждения в Солнечногорске и Бронницах.

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