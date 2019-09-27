Памятник погибшим землякам появится в селе Подхожее Серебряных Прудов к 9 мая

Памятник погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны появится в селе Подхожее городского округа Серебряные Пруды. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Памятник поставят в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы. Строительство уже началось, готов фундамент и основание.

Источник фото: администрация городского округа Серебряные Пруды

Мемориал сооружается по проекту архитектора Александра Мальцева на внебюджетные средства — неравнодушных людей и предпринимателей городского округа. На мемориальных плитах увековечат имена воинов — земляков, не вернувшихся с войны.

Подхожее — самое крупное в предвоенные годы село. Оно известно еще и тем, что здесь был расстрелян Иван Петрович Иванов, повторивший бессмертный подвиг Ивана Сусанина. В советские годы жители села неоднократно обращались в различные инстанции об увековечивании памяти земляков, не вернувшихся с полей брани. Однако тогда памятник так и не был установлен.

Место для памятника выбрано неслучайно — он появится в самом центре села, на высоком месте, где поблизости некогда располагалась Михайло-Архангельская церковь. Кстати, в настоящее время идет проработка и сбор средств на ее восстановление.

Открыть памятник планируют 9 мая 2020 года, в день празднования 75-летия Победы над немецко-фашистскими захватчиками. Это будет данью памяти всем, кто не вернулся с полей сражений.