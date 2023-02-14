Подмосковье 14 февраля 2023, 17:10 Памятник погибшим в локальных конфликтах участникам боевых действий установили в Щелкове

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В Щелкове открыли памятник погибшим участникам боевых действий в локальных конфликтах. На мемориале увековечили имена 28 жителей округа.

На церемонии открытия памятника выступил глава округа Андрей Булгаков, а также депутат Мособлдумы Николай Черкасов, председатель «Боевого братства» Анатолий Тананаев, имам-хатыб соборной мечети Щелкова Руслан Новиков и настоятель Серафимовского храма священник Виталий Крикот.

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«Мы всегда с особым трепетом относились к нашей истории. Хранили память о героизме соотечественников, равного которому никогда не было и не будет в мире. С прошлого года это единство, этот дух патриотизма стал настолько крепким, как никогда раньше. Опять наши ребята спасают своих — от притеснений, агрессии, геноцида», — сказал глава округа.

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Андрей Булгаков также поручил отреставрировать прежний памятник «Скорбящая мать» и установить его рядом с новым.

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