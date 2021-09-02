Памятник погибшим в 1941 году милиционерам открыли в Серебряных Прудах

Мемориал установили на месте гибели двух милиционеров — Ивана Богдашова и Николая Окунькова — в городском округе Серебряные Пруды. Советские правоохранители встретили смерть в бою с немецко-фашистскими захватчиками в декабре 1941 года.

По приказу начальника двое милиционеров проникли в оккупированный вражескими войсками город, чтобы собрать информацию о дислокации подразделений. На обратном пути они зашли в сторожку лесника, а когда вышли, столкнулись немецким караулом.

«Они были на лошадях, которых привязали рядышком. Были одеты в военную форму с оружием. Тут как раз появился конный разъезд фашистов. Они увидели вооруженных людей и открыли по ним огонь. Завязался бой, но силы были неравны», — рассказал председатель Совета ветеранов городского округа Борис Ефимцев.

Ивана Богдашова похоронили в родном селе Петрово. За могилой милиционера ухаживают ученики и педагоги местной школы. Могила Николая Окунькова находится на кладбище в Серебряных Прудах.

В День победы и День полиции сотрудники МВД приходят на могилы почтить память отважных коллег.