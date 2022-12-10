Подмосковье 10 декабря 2022, 15:06 Памятник погибшему в ходе СВО генералу Кутузову появился в Щелкове РИА «Новости»

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В Московской области открыли памятник генералу Роману Кутузову, погибшему в ходе спецоперации на Украине. Церемонию провели в поселке Чкаловском городского округа Щелково в День героев Отечества.

Президент России Владимир Путин присвоил Кутузову звание Героя Российской Федерации посмертно.

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«Если можно сказать по-простому — это настоящий офицер, пример для подражания в своей службе. Всегда целеустремленный, ответственный, требовательный, настойчивый, жизнерадостный и заботливый», — заявил начальник штаба ВДВ Анатолий Концевой.

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Глава Щелкова Андрей Булгаков посетил открытие памятника. Также на мероприятии побывали родственники погибшего, депутаты Совета депутатов городского округа Щелково, юнармейцы, военнослужащие, представители общественных организаций.

«День героев Отечества знаковый, важный для страны, для Щелкова. В особенности — эта аллея тому прямое доказательство. У каждого поколения свои герои», — заявил Булгаков.

Установленный на Аллее Героев бюст стал 11-м памятником легендарных уроженцев региона.

Здесь разместили бюсты Юрия Гагарина, Валерия Чкалова, Александра Белякова и других героев. Их подарил округу скульптор Михаил Сердюков в рамках проекта «Аллея российской славы».