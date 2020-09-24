Спас школу, но погиб сам. Памятник пилоту Сергею Рыбникову открыли в Воскресенске

В подмосковном Воскресенске открыли памятник пилоту-истребителю Сергею Рыбникову. Однажды он не допустил крушения воздушного судна над Чемодуровской школой. Вовремя отвел истребитель МиГ-29КУБ в сторону, но погиб сам.

Постамент с описанием подвига и именем героя установили во дворе школы. Сделать памятник предложили жители деревни и общественные организации. Монумент открыли родственники Сергея.

Его отец Виктор Рыбников, заслуженный летчик России, поделился, что юноша с детства грезил небом. Еще будучи школьником, он записался в кружок авиамоделирования. Когда пришло время определиться с профессией, сомнений не оставалось.

Обыкновенный советский, российский парень. У него прекрасная жена, трое детей. Он очень много мечтал, планировал Виктор Рыбников.

Но 4 декабря 2014 года у Сергея Рыбникова был крайний день испытаний МиГ-29КУБ. Для него он стал последним.

В 11:53 с бортом под командованием Рыбникова пропала связь. Через три минуты истребитель рухнул в деревне Чемодурово. Летчик-испытатель сумел отвести падающий истребитель от школы.

Второй пилот успешно катапультировался, но у Сергея система сработала слишком поздно. Ему не хватило нескольких мгновений, чтобы спастись самому.

Летчик-испытатель первого класса Вадим Селиванов поделился, что причина трагедии — в нарушенной работе системы управления.

Сергей приложил максимум усилий, чтобы результат был с минимальным повреждением. В данном случае нам не хватило высоты — пришлось катапультироваться, времени было слишком мало Вадим Селиванов.

Теперь памятник в Воскресенске навсегда увековечил подвиг Сергея Рыбникова. Для школьников это патриотическое воспитание, отметил глава городского округа Артур Болотников.

Школьники знают, какой подвиг совершил наш летчик-испытатель. И то, что мы сейчас открыли памятник, очень важно не только для этой школы, но и для всего городского округа Артур Болотников.

С этого года школа носит имя героя России Сергея Рыбникова. В 2021-м рядом с черным кубом установят четырехметровую стелу с взлетающим вверх МИГом.