Подмосковье 20 июня 2023, 16:29 Памятник Петру и Февронии стал самым популярным местом для выездной регистрации брака в Мытищах

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Памятник Петру и Февронии в Центральном парке культуры и отдыха стал самым популярным местом для выездной регистрации брака в Мытищах. В июне там зарегистрировала брак уже сотая по счету пара.

Памятник посвящен семье, любви и верности. На нем изображены муромский князь Петр и его возлюбленная Феврония. Сюда приезжают молодожены, чтобы приложить свои ладони к рукам Петра и Февронии. Получив их благословение, молодые люди дают друг другу клятвы верности.

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Сегодня на территории Московской области есть 27 объектов для заключения брака во время выездной церемонии.

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