Памятник Петру и Февронии появится перед ЗАГСом в Реутове

Памятник святым благоверным Петру и Февронии, символизирующий семейные традиции любви и верности, появится на площади перед зданием ЗАГСа в Реутове. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Глава муниципального образования Станислав Каторов рассказал, что место для установки памятника Петру и Февронии и план работ по благоустройству прилегающей территории уже намечены.

«Наши жители давно просили установить символ семьи, любви и верности, и площадь перед зданием ЗАГСа для этого подходит как нельзя лучше. Концепцию самой скульптуры и обновленного сквера обсудим с горожанами, чтобы зеленая зона для прогулок и фотосессий одинаково радовала представителей всех возрастов», — уточнил Станислав Каторов.

Фото: Алексей Оводов

Установка памятника и благоустройство прилегающего сквера запланированы на 2020 год. Реализация проекта обойдется в 4,5-5 миллионов рублей.

Жители Реутова обрадовались, что их предложения о создании еще одного символа города и по обустройству зеленой территории были услышаны. «С нетерпением будем ждать открытия достопримечательности, которая, уверены, станет еще одним любимым местом для отдыха», — прокомментировали они.

Согласно преданию, супруги Петр и Феврония жили в Муроме и скончались в один день. Святые пронесли любовь друг к другу через все испытания.