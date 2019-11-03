«Для нас это святое место». Памятник павшим воинам восстановят в Пушкине

Громкая история с установкой нового памятника в Пушкине наконец получила свою развязку. Сегодня жители поселка Зверосовхоза проголосовали за то, какой вариант композиции все-таки оставить: старый или новый.

Такой активности граждан избирательная комиссия не видела давно. В местную школу, кажется, пришли все жители сразу. Они единогласно проголосовали за старый вариант памятника павшим воинам.

«Помню дедушку своего — ветерана, что и он, когда еще не парализован был, ходил к этому памятник. И я ходила туда каждый год и всех детей своих сейчас туда также вожу. Мы любим этот памятник. Для нас это святое место», — поделилась местная жительница.

Сразу после голосования местные жители выбрали несколько человек, вошедших в состав рабочей группы. Вместе с членами Общественной палаты Подмосковья и местной администрации активисты от горожан начали обсуждение вопросов, связанных с установкой монумента.

«Мы избрали рабочую группу, которая будет контролировать, аккумулировать мнение местных жителей для того, чтобы восстановленный памятник был именно таким, каким он был создан старейшинами этого поселения», — отметил член Общественной палаты Подмосковья Сергей Щетинин.

Следующее собрание рабочей группы пройдет 8 ноября. На нем выберут материалы для будущего памятника, а также утвердят список фамилий погибших воинов, обнаруженных поисковиками за последние годы. Их добавят на гранитную плиту позади монумента.