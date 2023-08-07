Подмосковье 07 августа 2023, 14:30 Памятник основателю династии промышленников Морозовых откроют в Богородском округе Пресс-служба администрации Богородского городского округа

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Памятник фабриканту Арсению Морозову установят на набережной Черноголовского пруда в Ногинске. Там уже сделали постамент. Вскоре на него установят медальон из бронзы Богородско-Глуховской мануфактуры.

Бронзовую скульптуру уже отлили. Памятник будет высотой два метра 80 сантиметров. Сейчас идет благоустройство территории: установили столбы освещения, началась укладка тротуарной плитки. У памятника также появятся лавочки и сцена.

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«Я думаю, что в первых числах сентября мы обязательно [его] откроем», — рассказал глава Богородского округа Игорь Сухин.

Он добавил, что вблизи памятника также высадят новые деревья.

Пресс-служба администрации Богородского городского округа

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