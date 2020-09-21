Памятник основателям МФТИ предложили установить в Долгопрудном

Глава городского округа предложил установить памятник в честь Петра Капицы, Николая Семенова, Сергея Христиановича и Льва Ландау.

Он показал эскиз памятника, уточнив, что сделать его планируют на уровне пешеходного покрытия. Монумент будет бронзовым.

Фигуры выполнены в жанре городской скульптуры и в натуральную величину Владислав Юдин.

Памятник создадут после детальной проработки каждого образа. Уже проанализировали портреты ученых, но «сходство еще будет дорабатываться».

МФТИ выпускает специалистов в областях физики, информатики, химии, биологии, математики и смежных дисциплин. Некоторые факультетов находятся в столице и Жуковском.