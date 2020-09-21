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    21 сентября 2020, 12:06

    Памятник основателям МФТИ предложили установить в Долгопрудном

    Анастасия Аброськина

    Знаковый памятник ученым и основателям Московского физико-технического института предложили установить в Долгопрудном. С инициативой выступил глава округа Владислав Юдин. Об этом он рассказал жителям в своем Instagram-аккаунте.

    Глава городского округа предложил установить памятник в честь Петра Капицы, Николая Семенова, Сергея Христиановича и Льва Ландау.

    Он показал эскиз памятника, уточнив, что сделать его планируют на уровне пешеходного покрытия. Монумент будет бронзовым.

    Фигуры выполнены в жанре городской скульптуры и в натуральную величину

    Владислав Юдин.

    Памятник создадут после детальной проработки каждого образа. Уже проанализировали портреты ученых, но «сходство еще будет дорабатываться».

    МФТИ выпускает специалистов в областях физики, информатики, химии, биологии, математики и смежных дисциплин. Некоторые факультетов находятся в столице и Жуковском.

    Новости SMI.FM