21 сентября 2020, 12:06
Памятник основателям МФТИ предложили установить в Долгопрудном
Знаковый памятник ученым и основателям Московского физико-технического института предложили установить в Долгопрудном. С инициативой выступил глава округа Владислав Юдин. Об этом он рассказал жителям в своем Instagram-аккаунте.
Глава городского округа предложил установить памятник в честь Петра Капицы, Николая Семенова, Сергея Христиановича и Льва Ландау.
Он показал эскиз памятника, уточнив, что сделать его планируют на уровне пешеходного покрытия. Монумент будет бронзовым.
Фигуры выполнены в жанре городской скульптуры и в натуральную величинуВладислав Юдин.
Памятник создадут после детальной проработки каждого образа. Уже проанализировали портреты ученых, но «сходство еще будет дорабатываться».
МФТИ выпускает специалистов в областях физики, информатики, химии, биологии, математики и смежных дисциплин. Некоторые факультетов находятся в столице и Жуковском.