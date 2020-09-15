15 сентября 2020, 20:17
Памятник меценату Марии Шевлягиной откроют в Коломне в День города
Память Марии Шевлягиной увековечат в Коломенском городском округе Московской области. Она была инициатором открытия в городе общественного водопровода. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу муниципалитета, бюст мецената появится рядом с Музейной фабрикой пастилы.
Открытие памятника пройдет 19 сентября и станет важным событием празднования 843-летия Коломны.
С предложением таким образом увековечить память известной горожанки выступили местные энергетики.
В пресс-службе Коломенского городского округа отметили, что купеческий род Шевлягиных помнят до сих пор. Они выступали с рядом инициатив, направленных на развитие города. Запущенный общественный водопровод стал первым во всей Московской губернии.
Три года назад, когда в городском округе праздновали 115-летие запуска коломенского водопровода, одной из площадей города присвоили имя Марии Шевлягиной.