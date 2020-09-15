Памятник меценату Марии Шевлягиной откроют в Коломне в День города

Открытие памятника пройдет 19 сентября и станет важным событием празднования 843-летия Коломны.

С предложением таким образом увековечить память известной горожанки выступили местные энергетики.

В пресс-службе Коломенского городского округа отметили, что купеческий род Шевлягиных помнят до сих пор. Они выступали с рядом инициатив, направленных на развитие города. Запущенный общественный водопровод стал первым во всей Московской губернии.

Три года назад, когда в городском округе праздновали 115-летие запуска коломенского водопровода, одной из площадей города присвоили имя Марии Шевлягиной.