Памятник партизану реконструировали в Серебряных прудах | 360°

Подмосковье 09 сентября 2022, 00:20 Поделиться Telegram

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Viber Памятник партизану реконструировали в Серебряных прудах

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Зимой 1941 года обычный работник колхоза повторил подвиг Ивана Сусанина. Партизан из деревни Лишняги завел немецко-фашистских захватчиков в непроходимую глушь.

После реконструкции мемориала на месте захоронения партизана из деревни Лишняги Ивана Иванова появился гранитный памятник и звезда Героя.

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Зимой 1941 года обычный работник колхоза повторил подвиг Ивана Сусанина. Партизан завел немецко-фашистских захватчиков в непроходимую глушь. В итоге 30 немецких автомашин, груженных оружием и продовольствием застряли. Взбешенные гитлеровцы расстреляли проводника. Ивана Иванова похоронили на кладбище рядом с селом Куребино. После войны на могиле местного героя установили памятник, но за столько лет он пришел в негодность. В этом году на месте захоронения Ивана Иванова была проведена реконструкция. На гранитной плите появились слова: «Никто не забыт, ничто не забыто».

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«В Веневе были наши войска, а в Новомосковске (Сталиногорске) были еще немецко-фашистские захватчики. Фашисты попросили его проводить до села Подхожее. Иван Петрович Иванов прекрасно знал все эти дороги, тропинки и повел немцев по самому непригодному пути. Завел их в глубокий овраг и уже из оврага они выбраться не смогли», — рассказал глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.

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