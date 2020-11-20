Памятник медикам, погибшим от COVID-19, открыли в городском округе Воскресенск

Источник фото: телеканал «360»

С начала пандемии здесь умерли пять сотрудников медучреждения — три врача и две медсестры. В их числе Виктор Муравлев — врач-рентгенолог с 30-летним стажем. Ежедневно он делал десятки исследований на компьютерном томографе пациентам с подозрением на пневмонию. А в апреле помощь понадобилась самому врачу. Состояние было тяжелым. Болезнь поразила легкие более чем на 50%. Через 10 дней Виктора Муравлева не стало.

«Это для нас огромная потеря, что они так рано ушли, ведь никто из них не дожил до 60 лет. Это боль, горе останется с нами навсегда. Вечная им память», — говорит заместитель главного врача Воскресенской первой районной больницы Лариса Бурдова.

Источник фото: телеканал «360»

На территории второй городской больницы память о погибших врачах увековечили в камне — установили памятник. На нем высечены имена четырех медицинских работников — врачей и медсестер. Все они трудились в красной зоне, спасали жизни. Но потом и сами попали под удар коронавируса.

Источник фото: телеканал «360»

Это настоящие герои нашего времени, и, как сказал президент России Владимир Путин, как на войне — то есть он вспомнил, как люди не щадили живота своего, жертвовали собой для того, чтобы спасти людей. Наши врачи как раз в это время, в период пандемии, казалось бы, в мирное время погибают, спасая людей Артур Болотников глава городского округа Воскресенск.

С фотографии с черной лентой в углу смотрит веселая и молодая девушка — Мария Мокроусова. Помогать людям она мечтала с детства, поэтому пошла учиться на медсестру.

Источник фото: телеканал «360»

А когда началась пандемия, бесстрашно отправилась в красную зону. Когда почувствовала себя плохо, обратилась к коллегам. Результат теста на коронавирус был положительным. Потом реанимация и пять дней в искусственной коме… К сожалению, девушку не удалось спасти, Мария умерла от осложнений. Ей было всего 27 лет.

«Таких людей называют бесстрашными, то есть она не испугалась ничего абсолютно и в таком молодом возрасте, не побоявшись, пошла бороться за жизнь людей», — делится сестра Марии Инна Воронина.

Источник фото: телеканал «360»

Воскресенские медики одними из первых в Подмосковье развернули госпитали для пациентов с COVID-19. Начиная с марта здесь успешно прошли лечение более тысячи пациентов. Врачи и сейчас продолжают бороться с коронавирусом. В городском округе работают три отделения, где свыше 100 врачей и медсестер несут круглосуточное дежурство.