«Человек церкви и науки». Памятник святому Луке Крымскому открыли в Балашихе

Памятник святому Луке Крымскому открыли в Балашихе. Он появился вблизи Московского областного онкологического диспансера. Место выбрали неслучайно, сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он открыл памятник вместе с главой округа Сергеем Юровым. Брынцалов напомнил о непростом пути Луки Крымского.

Святитель Лука — это человек церкви и науки. Он неоднократно подвергался репрессиям и трижды побывал в ссылке Игорь Брынцалов.

Лука Крымский прошел Великую Отечественную войну в роли военного врача, при этом продолжая служить церкви.

«Он написал монографию „Очерки гнойной хирургии“. За нее в 1946 году Лука был удостоен Сталинской премии и фактически реабилитирован», — добавил Брынцалов.

Памятник святителю открыли за счет пожертвований жителей и организаций Балашихи.

«В любых условиях он неустанно работал ради людей, ради их жизни и здоровья, духовного и нравственного просвещения», — отметил председатель Мособлдумы.

Ранее стало известно о том, что онкологический диспансер в Балашихе получил новое оборудование.