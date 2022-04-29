facebook_pixel
    29 апреля 2022, 13:55

    «Человек церкви и науки». Памятник святому Луке Крымскому открыли в Балашихе

    Памятник святителю Луке Крымскому открыли в Балашихе

    Анастасия Аброськина

    Памятник святому Луке Крымскому открыли в Балашихе. Он появился вблизи Московского областного онкологического диспансера. Место выбрали неслучайно, сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

    «Человек церкви и науки». Памятник святому Луке Крымскому открыли в Балашихе | Изображение 1

    Он открыл памятник вместе с главой округа Сергеем Юровым. Брынцалов напомнил о непростом пути Луки Крымского.

    Святитель Лука — это человек церкви и науки. Он неоднократно подвергался репрессиям и трижды побывал в ссылке

    Игорь Брынцалов.

    Лука Крымский прошел Великую Отечественную войну в роли военного врача, при этом продолжая служить церкви.

    «Он написал монографию „Очерки гнойной хирургии“. За нее в 1946 году Лука был удостоен Сталинской премии и фактически реабилитирован», — добавил Брынцалов.

    «Человек церкви и науки». Памятник святому Луке Крымскому открыли в Балашихе | Изображение 2

    Памятник святителю открыли за счет пожертвований жителей и организаций Балашихи.

    «В любых условиях он неустанно работал ради людей, ради их жизни и здоровья, духовного и нравственного просвещения», — отметил председатель Мособлдумы.

    «Человек церкви и науки». Памятник святому Луке Крымскому открыли в Балашихе | Изображение 3

    Ранее стало известно о том, что онкологический диспансер в Балашихе получил новое оборудование.